Sahte bahis kuponuyla yılda 25 milyon lira dolandırdı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte bahis kuponları ile dolandırıcılık yapan kişileri belirledi. Yapılan araştırmada şüphelilerin, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosya medya hesapları üzerinde 'yasal bahis' adı altında yayınladıkları sahte kuponlar ve yüksek meblağlı banka dekontları ile ağlarına düşürdükleri kişilere düşük bir miktar ödeme karşılığında kupon satarak, yüksek meblağlarda para kazanacakları vaadinde bulundukları belirlendi.

SAHTE AVUKAT KİMLİĞİYL KORKUTTULAR

Dolandırıcılar, daha sonra oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontlar hazırlayarak, kazanılan tutarın alınabilmesi için 'işlem ücreti', 'vergi ücreti', 'banka bloke ücreti' gibi ücret altında para istedikleri saptandı. Bu paraları yatırmayan ya da parası kalmayan kişileri de sahte avukat kimliği ile birlikte haciz ve tazminat davası için hazırlanan sahte dilekçe örneği göndererek tehdit ettikleri tespit edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Türkiye genelinde binlerce kişiyi dolandırdığı saptanan 28 şüphelinin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Ankara'nın Polatlı ilçesi merkezli Muğla, Kırıkkale, Erzurum, Sivas, Çankırı, Kastamonu ve Konya'da düzenlenen operasyonda 28 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale, banka kartlarına el konuldu. Banka hesap hareketlerinde 1 yıl içinde 25 milyon lira para hareketi olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.