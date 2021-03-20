Sakarya'da 'En İyi Narkotik Polisi Annedir' çalışması

İçişleri Bakanlığı, çocuklar ile gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında annelerin duyarlığı amaçlanırken, ülke genelinde açılan stantlarla başta anneler olmak üzere aileler bilinçlendiriliyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü projeyle ilgili başlattığı çalışmalarını il genelinde sürdürürken, annelerin projeyi ilgisi de hayli yüksek oldu.

Serdivan AVM'de kurulan "En İyi Narkotik Polisi Anne" standına akın eden annelere narkotik timleri bilgi verdi. Narko rehber eğitim kapsamında bilgi ve tecrübelerini ailelere aktaran Narkotik polisleri yine broşür ve bilgilendirme afişleriyle annelere uyuşturucuyla ilgili önemli bilgiler aktardı.

Madde bağımlılığının fiziksel ve sosyolojik anlamda bireylere büyük zarar verdiğini belirten Narkotik ekipleri "Her anne narkotik polisidir" projesi kapsamında bulunan "Uyuma" telefon uygulamasını telefonlarına yüklemesini istedi. Standa narkotik polisinin yanı sıra eğitimli narkotik köpeği de eşlik etti. Narkotik köpeği, sevimli tavırları ile miniklerin ilgi odağı oldu.