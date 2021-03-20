Sanat ve spor dijital dünyaya taşındı

Korona nedeniyle film festivalleri, şarkı yarışmaları, sanat fuarları, spor turnuvaları, maratonlar, konserler ve sergiler yapılamadı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Cannes Film Festivali ertelenirken, Eurovision Şarkı Yarışması ise iptal edildi. Kulüplerin gelir kaybı milyarlarca euro'yu buldu. İşte görüşler...Futbolcular, teknik adamlar, yönetimler, taraftarlar hatta medya için de zor bir durum. Takımların randımanları düştü, oyun kurulaştı, coşku azaldı. Kulüpler Birliği, futbol ekonomisinin üzerinde 4 milyar euro'luk bir daralma öngörüyor.Sanatçılar; bilgi, öngörü, hassasiyet, empati ve iletişim becerileri gelişmiş bireylerdir. Bu becerilerin en etkili ve doğru aktarımı için Allah'a yeminli imanla bağlı varlıklardır şüpheniz olmasın. Çağı takip etme zaruretinde olan, gerçekleri saf haliyle gören bu yaratıcı zekâlar, insanlık için açıklıkla çözüm getirir çünkü değişim/dönüşümü öngörürler. Bilimle, teknolojiyle, eğitimle birleşmeleri kaçınılmaz.Dünya eskisi gibi olmayacak. "O kadar çok binaya ihtiyaç var mı?", "Çalışma ortamlarının iç içe olma zorunluluğu var mı?" diye düşüneceğiz. Bunların hepsinin uzaktan yapılabildiği, başarılabildiği noktasından sonra bence çok şey değişecek. İnsanların tabii ki evlerinde aile fertleriyle bu kadar çok fazla bir arada kalmaları artık başka sonuçlar da ortaya çıkaracak. Kimi aile düzenine bağlı hayata adapte olacak. Kimi de hayatını değiştirecek.