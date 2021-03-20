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Giriş Tarihi: 20.3.2021 10:58

sınırında 14 terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa sınırında 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Mili savunma bakanlığından yağılan açıklamada; "Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."denildi.

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Şanlıurfa sınırında 14 terörist etkisiz hale getirildi
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