Şanlıurfa’da 2 evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Yangın akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Ali baba mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evde dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın sonrasında bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen evi kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yaşanan yangında ölü veya yaralı olmazken evde büyük çapta hasar meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İkinci ev yangını ise Halilye İlçesine bağlı Atatürk Mahallesi 31.sokakta meydana geldi itfaiyenin büyük çabası ile yangın söndürüldü evde büyük maddi hasar meydana geldi Her iki Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.