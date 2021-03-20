Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da 2 evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Giriş Tarihi: 20.3.2021 22:16

’da 2 evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 2 evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

’nın ilçesinde akşam saatlerinde tek katlı evde yangın çıktı. Alev topuna dönen ev itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Ali baba mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evde dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın sonrasında bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen evi kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yaşanan yangında ölü veya yaralı olmazken evde büyük çapta hasar meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İkinci ev yangını ise Halilye İlçesine bağlı Atatürk Mahallesi 31.sokakta meydana geldi itfaiyenin büyük çabası ile yangın söndürüldü evde büyük maddi hasar meydana geldi Her iki Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da 2 evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA