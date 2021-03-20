Şanlıurfa’da Tarihi Gümrükhanı’nda müzik ziyafeti

UNESCO'ya 'Müzik Şehri' adayı olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü Urfa Ahengi Müzik Topluluğu tarafından tarihi Gümrükhan'da yerli ve yabancılara müzik ziyafeti yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Müzik Şehri Şanlıurfa' sloganıyla kentin tarihi alanlarında pandemiye uygun yeni normalleşmeye göre konserler veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğunun bugünkü adresi tarihi Gümrükhanı oldu. Birbirinden güzel Urfa Türkülerini seslendiren ekibe çayını kahvesini yudumlayan vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti. Bazı vatandaşların telefonlarını çıkararak anı ölümsüzleştirdiği gözlemlendi.

Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu yarın saat 16.00'da tarihi Barutçu Han'da düzenleyeceği mini konserle dinleyicileriyle buluşacak.