Şanlıurfa'da tır devrildi

Şanlıurfa- Gaziantep otobanı Kocatepe kırsal mahallesi civarında meydana gelen kazada; Şanlıurfa'dan Gaziantep istikametinde giden Lütfi A, idaresindeki 33 CND 68 plakalı tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü Lütfi A. hafif yaralandı. Diğer sürücülerin bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Nizip Devlet Hastanesi acil ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, kaza sonrası devrilen tır çekiçi yardımı ile yoldan kaldırılarak yol tekrardan trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.