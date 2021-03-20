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Giriş Tarihi: 20.3.2021 13:33

'da trafik kazası, 3 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da trafik kazası, 3 yaralı

’nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa Suruç yolu Orta Bostancı kırsal mahallesi civarında meydana geldi. İddiaya göre Şanlıurfa Suruç yolunda seyir halinde devam eden henüz plakası öğrenilmeyen otomobil önünde seyir halinde devam eden 34 LD 0521 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralanırken yaralı çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi aciline kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da trafik kazası, 3 yaralı
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