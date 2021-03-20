Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli bir şahsı durdurarak üzerinde arama yaptı. Şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda, uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Emniyet ekipleri üzerinde uyuşturucu madde çıkan şahsı gözaltına aldı.

Konu ile ilgili Birecik Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, "Fıratın İncisi Birecik 'te zehir tacirlerine göz açtırmamakta kararlıyız. Uyuşturucuya karşı tüm kurumların aynı hassasiyetle mücadele etmesi şarttır. İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce dün gece; "Durdurulan 1 şahsın üzerinden çıkanlar." dedi.