Şark Bülbülü’ne vefa

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün güçlü sesinden dolayı "Şark Bülbülü" unvanını verdiği halk musikisi sanatçısı Celal Güzelses'in kabrini yeniledi.

Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla, kentin en kıymetli değerlerinden olan mevlithan ve halk musikisi sanatçısı Celal Güzelses'in Mardin Kapı Asri Mezarlığında bulunan kabrini, hatırasına yakışır bir şekilde tekrar düzenlendi.

Karaloğlu, yaptığı açıklamada, değerlere sahip çıkmanın sorumlulukları olduğunu söyledi.

Karaloğlu, "Diyarbakır'ımızın yetiştirdiği, nice güzel eserlerin sesi, Şark Bülbülü Celal Güzelses'in kabrini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, hatırasına layık şekilde yeniledik, düzenledik. Ruhu şâd olsun." ifadelerini kullandı.

"DEĞERİNİN BİLİNDİĞİNİN İMZASIDIR"

Güzelses'in torunu Celal Güzelses, yaptığı açıklamada, dedesinin kabrinin yenilenmesiyle çok duygulandığını belirtti.

"Nihayetinde taştır ama değerinin bilindiğinin de imzasıdır." ifadelerini kullanan Güzelses, şunları kaydetti:

"Akledenden, emek verenden ve hepinizden cenabı Allah razı olsun. Çok güzel olmuş. Yeni hali gönlümüzden geçenin birebir aynısı olmuş. Bülbüllerde çok yakışmış. Teşekkür ediyorum."