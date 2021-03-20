Serdar Soydan MHP’nin MYK üyesi oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli 1277 delegenin tamamının oyunu alarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Mersin'den ise daha önce MHP Mezitli İlçe Başkanlığı görevini yaklaşık 5 yıl boyunca yürüten, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın MHP Mezitli Belediye Başkan Adayı olarak her siyasi kesimin dikkatini üzerinde toplayan Serdar Soydan, MHP'nin 75 kişilik MYK üye listesinde yer aldı.

Uzlaşmacı siyasi anlayışı ile kentte birçok kesimin de taktirini toplayan Soydan artık, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin en yakın çalışma ekibinde yer alarak partisine hizmet vermeye hazırlanıyor.

SERDAR SOYDAN KİMDİR?

1980 doğumlu olan, ilk, orta ve lise eğitimini Mersin'de tamamlayan Serdar Soydan, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde tamamlayıp, siyaset bilimi ve kamu yönetimi üzerine de yüksek lisans yapmıştır.

İş hayatına finans uzmanı olarak başlayıp, dış hesaplar uzmanı olarak devam eden Serdar Soydan, Ticaret Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavları kazanarak 'Gümrük Müşaviri' unvanını almaya hak kazandı. Soydan, hali hazırda sahibi olduğu, Mersin'de eğitim sektöründe faaliyet gösteren özel sağlık lisesi ve anaokullarıyla iş hayatına devam etmektedir.

Lise ve üniversite yıllarında Ülkü Ocakları'nın çeşitli kademelerinde görev alan, 2009 yılında MHP Mezitli İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Soydan, partisinin 10-11-12 ve 13. Olağan Büyük Kongrelerinde de üst kurul delegesi olmuştur. Serdar Soydan, evli ve iki çocuk babasıdır.