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Giriş Tarihi: 20.3.2021 22:29

Sınırı geçmeye çalışırken yakalanan şahsın terörist olduğu ortaya çıktı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Sınırı geçmeye çalışırken yakalanan şahsın terörist olduğu ortaya çıktı

'den ülkemize geçmeye çalışırken yakalanan ve ekiplerine teslim edilen şahsın  jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulamasında, PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü Üyesi olduğu tespit edildi.

Ülkemize kaçak yollardan girerken yakalanan ve jandarma ekiplerine teslim edilen şahıs hakkında jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu; Alişer kod adlı C.A.M isimli şahsın 2017 yılında Suriye/Haseke/Şeddade kampında 20 gün süre ile silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, eğitime müteakip Sterahat Vezir kampında görev aldığı 2019 yılı Ocak ayından itibaren Deyrezzor / Hak El Ömer bölgesinde bulunan petrol kuyularında savaşçı / asayiş olarak görevlendirildiği ayrıca bu süre zarfında Rakka ve Boğaz cephe hatlarında faaliyet gösterdiği tespit edildi.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR


Gözaltına alınan C.A.M. isimli terör örgütü üyesinin Jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Sınırı geçmeye çalışırken yakalanan şahsın terörist olduğu ortaya çıktı
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