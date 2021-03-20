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Giriş Tarihi: 20.3.2021 15:26

Şoförü yumuruklamıştı, adli kontrolle serbest kaldı

ABBAS ÇAKAR
Şoförü yumuruklamıştı, adli kontrolle serbest kaldı

Kocaeli İlçesinde, kendisini durakta beklemesi konusunda uyaran halk otobüsü şoförünü yumruklayarak hastanelik eden ve olay sonrası yakalanan M.U  adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

İzmit Turgut Mahallesi'nde seferde bulunan 41 J 0294 plakalı özel halk otobüsünde gerçekleşen olayda, otobüs şoförü Yılmaz D, durak harici aracı durdurarak binen yolcuları, belediyenin durak olarak belirlediği yerlerde beklemeleri konusunda uyardı. Yolculardan M.U. ters cevap verince de aralarında sözlü tartışma başladı. Şoför yola devam ettiği esnada yanına gelen ve tartışmayı sürdüren yolcu, bir anda şoföre yumruk attı.

Aracı kullanan şoför neye uğradığını şaşırdı. Aracı durdurarak polisi aradığı esnada tekrar tartışan ve bazı tehditlerde bulunduğu ileri sürülen M.U, kapı açılır açılmaz araçtan inerek olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yılmaz D, hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis tarafından yakalanan ve adli mercilere sevk edilen M.U ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

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Şoförü yumuruklamıştı, adli kontrolle serbest kaldı
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