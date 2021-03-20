Son dakika: ABD plakalı araçla İstanbul'u birbirine kattı! Iraklı maganda yakalandı!

56/1C (Yakın Takip) maddesi ihlalinden 144 TL ve 26/2 (Araçta siren tertibatı bulundurmak ve kullanmak) maddesi ihlalinden 1339 TL olmak üzere, toplamda 2.822 TL idari para cezası kesti.

İstanbul'da ABD plakalı lüks araçla trafikte dehşet saçan Iraklı sürücü kamerada | Video