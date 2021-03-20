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Giriş Tarihi: 20.3.2021 11:00 Son Güncelleme: 20.3.2021 11:14

Son dakika: plakalı araçla 'u birbirine kattı! Iraklı maganda yakalandı!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika: ABD plakalı araçla İstanbul'u birbirine kattı! Iraklı maganda yakalandı!

Son dakika haberi: 'da, trafikte adeta terör estiren plakalı araç sahibi Iraklı maganda polis ekipleri tarafından yakalandı. uyruklu sürücüye toplam 2 bin 822 lira para cezası kesilirken, şüphelinin araçların arasında makas attığı anlar polis kamerası tarafından görüntülendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Trafik Denetleme şube müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri Sefaköy'de seyir halindeyken, araçların arasından siren çalıp makas atarak ilerleyen bir otomobilin peşine düştü. Kısa bir takibin ardından tehlikeli şekilde sürüş yapan sürücü durduruldu.

EDG1787 Amerika Birleşik Devletleri plakalı aracın içinde bulunan Irak uyruklu sürücü Raıed Nazhet P.H. polis ekipleri tarafından durduruldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 46/2G (Makas) maddesi ihlalinden 1339 TL.

56/1C (Yakın Takip) maddesi ihlalinden 144 TL ve 26/2 (Araçta siren tertibatı bulundurmak ve kullanmak) maddesi ihlalinden 1339 TL olmak üzere, toplamda 2.822 TL idari para cezası kesti.

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Ayrıca araçta bulunan siren tertibatı polis ekipleri tarafından söküldü.

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Son dakika: ABD plakalı araçla İstanbul'u birbirine kattı! Iraklı maganda yakalandı!
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