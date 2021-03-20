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Giriş Tarihi: 21.3.2021 02:16 Son Güncelleme: 21.3.2021 02:31

Son dakika: Akdeniz’de korkutan deprem! ’nın ilçesi 4.6 şiddetiyle sallandı!

Son dakika: Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla’nın Marmaris ilçesi 4.6 şiddetiyle sallandı!

Boğaziçi Üniversitesi Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Akdeniz depreminin şiddeti 4.6 olarak duyuruldu. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ’nın ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği gibi bilgiler de yer aldı. Aşağıda, Akdeniz'de meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor.

Gelen son dakika haberine göre, Akdeniz Bölgesi Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 01.50'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

AFAD DUYURDU!

Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Akdeniz, 43.99 km.Dodecanese (Yunanistan), 166.77 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 21.03.2021, 01:50:35 TSİ
Enlem : 35.1081 N
Boylam : 27.4725 E
Derinlik : 10.37 km

KANDİLLİ VERİLERİ!

AKDENIZ
21.03.2021, 02:03:30 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 7.4 km
#Kandilli

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile Türkiye'de gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü, derinliğini ve birçok bilgiyi öğrenmek mümkün.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika: Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla’nın Marmaris ilçesi 4.6 şiddetiyle sallandı!
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