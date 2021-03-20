Son dakika: Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla’nın Marmaris ilçesi 4.6 şiddetiyle sallandı!

Gelen son dakika haberine göre, Akdeniz Bölgesi Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 01.50'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Akdeniz, 43.99 km.Dodecanese (Yunanistan), 166.77 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 21.03.2021, 01:50:35 TSİ
Enlem : 35.1081 N
Boylam : 27.4725 E
Derinlik : 10.37 km
AKDENIZ
21.03.2021, 02:03:30 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 7.4 km
#Kandilli
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
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