Son dakika: Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla’nın Marmaris ilçesi 4.6 şiddetiyle sallandı!

Gelen son dakika haberine göre, Akdeniz Bölgesi Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 01.50'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

AFAD DUYURDU!

Büyüklük : 4.6 (Mw)

Yer : Akdeniz, 43.99 km.Dodecanese (Yunanistan), 166.77 km. Marmaris (Mugla)

Tarih-Saat : 21.03.2021, 01:50:35 TSİ

Enlem : 35.1081 N

Boylam : 27.4725 E

Derinlik : 10.37 km

KANDİLLİ VERİLERİ!

AKDENIZ

21.03.2021, 02:03:30 TSİ

Büyüklük: 4.1

Derinlik: 7.4 km

#Kandilli

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile Türkiye'de gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü, derinliğini ve birçok bilgiyi öğrenmek mümkün.

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