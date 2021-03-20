Son dakika: Burdur'da Gizem Canbulut öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Bucak'ta bir süre Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, 17 Mart Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kenti tepeden gören bir nokta olan Yunus Emre Parkı'nda buluştu.