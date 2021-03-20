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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Erzincan'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 20.3.2021 09:17 Son Güncelleme: 20.3.2021 09:17

SON DAKİKA | 'da korkutan ! ve son depremler listesi

SON DAKİKA | Erzincan'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'da 4.3 şiddetinde bir meydana geldi. ve 'nin anlık olarak güncellenen son depremler verilerine göre, 08.51'de gerçekleşen depremin merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi... Depremin ardından Erzincan'da birçok artçı deprem de gerçekleşti. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem, bölgede yaşayanların sabah saatlerinde paniğe kapılmasına neden oldu. Depreme ilişkin herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor.

Son dakika haberleri... AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verilerine göre, saat 08.51'de Erzincan'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Kemah ilçesinde gerçekleşen deprem, 4.3 şiddetinde oldu. Çevre il, ilçe ve köylerden de hissedilen deprem, bölgede yaşayanlar tarafından tedirginlikle karşılandı.

ERZİNCAN'DA KORKUTAN DEPREM!

AFAD, Erzincan'da gerçekleşen depremin 15.25 km derinlikte gerçekleştiğini bildirirken Erzurum başta olmak üzere yakın birçok ilden hissedildiğini duyurdu. AFAD, saat 09.11 itibarı ile herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığını bildirdi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin bir bilgi notu paylaştı.

ERZİNCAN'DA ŞİDDETLİ DEPREM!

Kandilli Rasathanesi de 4.3 depreme ilişkin kamuoyuna bilgi verdi.

Kandilli, depremin derinliğini 6.4 km olarak açıklarken bölgede birçok artçı sarsıntı meydana geldiğini de duyurdu.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile Türkiye'de gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü, derinliğini ve birçok bilgiyi öğrenmek mümkün.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA | Erzincan'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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