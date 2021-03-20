SON DAKİKA | Erzincan'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika haberleri... AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verilerine göre, saat 08.51'de Erzincan'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Kemah ilçesinde gerçekleşen deprem, 4.3 şiddetinde oldu. Çevre il, ilçe ve köylerden de hissedilen deprem, bölgede yaşayanlar tarafından tedirginlikle karşılandı.

ERZİNCAN'DA KORKUTAN DEPREM!

AFAD, Erzincan'da gerçekleşen depremin 15.25 km derinlikte gerçekleştiğini bildirirken Erzurum başta olmak üzere yakın birçok ilden hissedildiğini duyurdu. AFAD, saat 09.11 itibarı ile herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığını bildirdi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin bir bilgi notu paylaştı.