SON DAKİKA | Erzincan'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika haberleri... AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verilerine göre, saat 08.51'de Erzincan'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Kemah ilçesinde gerçekleşen deprem, 4.3 şiddetinde oldu. Çevre il, ilçe ve köylerden de hissedilen deprem, bölgede yaşayanlar tarafından tedirginlikle karşılandı.
#DEPREM: Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 08.51'de 4,3'te büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) March 20, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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AFAD, Erzincan'da gerçekleşen depremin 15.25 km derinlikte gerçekleştiğini bildirirken Erzurum başta olmak üzere yakın birçok ilden hissedildiğini duyurdu. AFAD, saat 09.11 itibarı ile herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığını bildirdi.
Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin bir bilgi notu paylaştı.
Kandilli Rasathanesi de 4.3 depreme ilişkin kamuoyuna bilgi verdi.
Kandilli, depremin derinliğini 6.4 km olarak açıklarken bölgede birçok artçı sarsıntı meydana geldiğini de duyurdu.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile Türkiye'de gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü, derinliğini ve birçok bilgiyi öğrenmek mümkün.
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