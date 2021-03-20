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Giriş Tarihi: 20.3.2021 15:56 Son Güncelleme: 20.3.2021 16:23

Son dakika: 'da kayıp çiftin cesedine ulaşıldı! Başlarından vurmuşlar

DHA
Son dakika: Iğdır'da kayıp çiftin cesedine ulaşıldı! Başlarından vurmuşlar

Son dakika haberi: 'a bağlı Evci köyünde, 18 Mart'tan beri kayıp olarak aranan Hanım Elkatmış (48) ve acil tıp teknisyeni Kadir Elkatmış (50) çiftinin, araç içinde başlarından silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu.

Olay, 18 Mart Perşembe günü, merkeze bağlı Evci köyünde meydana geldi. Iğdır Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis'te acil tıp teknisyeni (ATT) olarak görev yapan, 5 çocuk babası Kadir Elkatmış, kiraladığı araçla eşi Hanım Elkatmış ile beraber yola çıktı.

Elkatmış çiftinin eve dönmemesi üzerine çocukları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu Elkatmış çiftinin kiraladığı araç, bugün sabah saatlerinde, köy kırsalında tespit edildi.

Çiftin, araç içinde, başlarından silahla vurulmuş cesetleri bulundu. Elkatmış çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika: Iğdır'da kayıp çiftin cesedine ulaşıldı! Başlarından vurmuşlar
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