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Giriş Tarihi: 20.3.2021 19:32 Son Güncelleme: 20.3.2021 19:36

Son dakika | İzmir'de korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler ile duyurdu!

Son dakika | İzmir'de korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler ile duyurdu!

Son dakika… (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise İzmir'in ilçesindeki depremin şiddeti 3.5 belirlendi. Sarsıntılar ardından kısa süreli panik yaşandı. Kandilli Rasathanesi de İzmir'de hissedilen depreme ilişkin son dakika bilgi notu paylaştı. İşte Çeşme depremine ilişkin detaylar ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika… Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise İzmir'in Çeşme ilçesindeki depremin şiddeti 3.5 belirlendi. Sarsıntılar ardından kısa süreli panik yaşandı.

İZMİR'DE DEPREM!

AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasında, saat 19.15'te gerçekleşen depremin şiddeti 3.5 olarak duyurulurken merkez üssünün Çeşme olduğu bildirildi. AFAD, Ege'de meydana gelen depremin İzmir'in Çeşme ilçesi başta olmak üzere depremin derinliğini, boylamını gibi bilgileri de paylaştı. AFAD ayrıca, depremin 7.85 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 40.63 km. Çesme (Izmir)
Tarih-Saat : 20.03.2021, 19:15:07 TSİ
Enlem : 37.9535 N
Boylam : 25.9918 E
Derinlik : 7.85 km

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile Türkiye'de gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü, derinliğini ve birçok bilgiyi öğrenmek mümkün.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika | İzmir'de korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler ile duyurdu!
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