Son dakika | İzmir'de korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler ile duyurdu!

Son dakika… Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise İzmir'in Çeşme ilçesindeki depremin şiddeti 3.5 belirlendi. Sarsıntılar ardından kısa süreli panik yaşandı.
AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasında, saat 19.15'te gerçekleşen depremin şiddeti 3.5 olarak duyurulurken merkez üssünün Çeşme olduğu bildirildi. AFAD, Ege'de meydana gelen depremin İzmir'in Çeşme ilçesi başta olmak üzere depremin derinliğini, boylamını gibi bilgileri de paylaştı. AFAD ayrıca, depremin 7.85 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 40.63 km. Çesme (Izmir)
Tarih-Saat : 20.03.2021, 19:15:07 TSİ
Enlem : 37.9535 N
Boylam : 25.9918 E
Derinlik : 7.85 km
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile Türkiye'de gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü, derinliğini ve birçok bilgiyi öğrenmek mümkün.
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