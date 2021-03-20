Son dakika: Sahte vekaletle sigorta şirketlerini dolandırıyordu! Oyuncu Bade İşçil'i de ağına düşürmek istemiş!

SANIK 25 BİN 919 LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİ

SBM'nin birbirinden farklı tarihlerde gerçekleşen 9 farklı trafik kazasıyla ilgili dolandırıcılık yapıldığını tespit ettiği belirtilen iddianamede, bunlardan 5'i hakkında farklı mahkemelerde yargılamalar yapılıp karara bağlandığı aktarıldı. İddianamede, sanığın Fatih ve Bakırköy ilçelerinden alınmış gibi gösterdiği vekaletnamelerin ilgili noterlerden sorulduğunda sahte olduklarının anlaşıldığı vurgulanarak, sanığın bu yöntemle büyük bir sigorta şirketinden 6 bin 112, bir başka sigorta şirketinden ise 19 bin 807 lira haksız kazanç elde ettiği kaydedildi.