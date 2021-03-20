Son dakika: Tiktok'ta skandal görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı

Son dakika haberleri... Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, bir skandalı ortaya çıkardı. Videoyu Tiktok hesabından paylaşan kişiye tepki yağdı.
Küçük kızın şiddette uğradığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. İsminin Aziz Çoban olduğu iddia edilen kişi, küçük kızı darp ettiği görüntüleri Tiktok hesabından paylaştı.
Yediği tokatlar sonrası gözyaşlarını tutamayan küçük kızın içler acısı durumu yürekleri dağladı.
Beğeni almak için minik kızı dövdüğü anları paylaşan Aziz Çoban isimli şahsa tepki yağdı.
SON DAKİKA: Aziz Çoban isimli şahsın kız çocuğuna dayak attığı dehşet görüntüleri sosyal medyada olay oldu | Video
Binlerce kullanıcı o anları paylaşıp, adamın gözaltına alınmasını istedi.SON DAKİKA | Küçük Elanaz'ın söyledikleri dehşete düşürdü! 'Kırmızı tişört almış zannetim'