Son dakika: Yok böyle acı! Kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Elif kurtarılamadı

AMBULANSTA 6 KEZ HAYATA DÖNDÜRÜLMÜŞ

Daha önce kalbinde ritim bozukluğu olduğu tespit edilen Elif Erdağı'nın, ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada 6 kez kalbinin durduğu ve sağlık görevlilerinin büyük çaba sarf ederek genç kızı hastaneye varana kadar hayatta tuttukları öğrenildi.