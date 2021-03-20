Son depremler: Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler… Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye'de meydana gelen son depremlerin listesini yayınlanıyor. 20 Mart 2021 Erzincan'ın Kemah ilçesinde sabah saat 08.51'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte Kandilli ve AFAD verileri ile 20 Mart Cumartesi Türkiye'da meydana gelen son depremler

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi yayınlandı. Listede, en son nerede deprem olduğu, hangi şiddette ve derinlikte olduğu bilgisi yazarken vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığı kolaylıkla öğreniliyor. 20 Mart Türkiye'de meydana gelen son dakika deprem bilgileri detayları şöyle;