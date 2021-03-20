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Giriş Tarihi: 20.3.2021 19:19

: Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? son depremler listesi

Son depremler: Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

ile ilgili yaşanan güncel gelişmeler milyonların gündemine geliyor. Ülkemizde yaşanan en ufak sarsıntı deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, en son gibi pek çok soruya yanıt aramamıza sebep olabiliyor. Bugün sabah saatlerinde 'nin son depremler verilerine göre, saat 08.51'de Erzincan'da şiddetli bir deprem meydana geldi. İllerde yaşanan küçük ve büyük ölçekli depremlerin şiddeti, derinliği, tarihi gibi bilgiler listede güncel olarak yer alıyor. İşte AFAD ve verilerine göre; 20 Mart 2021 son depremler listesi!

Son depremler… Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye'de meydana gelen son depremlerin listesini yayınlanıyor. 20 Mart 2021 Erzincan'ın Kemah ilçesinde sabah saat 08.51'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte Kandilli ve AFAD verileri ile 20 Mart Cumartesi Türkiye'da meydana gelen son depremler

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi yayınlandı. Listede, en son nerede deprem olduğu, hangi şiddette ve derinlikte olduğu bilgisi yazarken vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığı kolaylıkla öğreniliyor. 20 Mart Türkiye'de meydana gelen son dakika deprem bilgileri detayları şöyle;

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile Türkiye'de gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü, derinliğini ve birçok bilgiyi öğrenmek mümkün.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Son depremler: Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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