Sosyete kaçağına geçit yok

Muğla 2'nci İdare Mahkemesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan itirazı kabul ederek Bodrum'un Yalıkavak, Gündoğan ve Göltürkbükü sınırları içinde yer alan 3 bin 38 hektarlık alandaki imar planlarını durdurdu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bahse konu bölgede devam eden inşaatların seviye tespitlerinin yapılıp bu şekilde kalması için tebliğ gönderilecek. Hafriyata başlanmamış alanlarda herhangi çalışma yaptırılmayacak. İmara aykırı planları gözden geçiriyoruz. Bir an önce bu planları üst ölçekli planlara uygun hale getirmek zorundayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızla ortak şekilde bu sıkıntıları gidereceğiz. Bodrum yarımadasının tahrip olmasına engel olacak düzenlemelerle ilgili yeni planlama sürecine de girilebilir" dedi. 2013'te onaylanan Bodrum Yalıkavak beldesi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının iptali için, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından, Muğla 2. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuştu.