Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları sona eriyor! 20 bin Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

Devlete bağlı eğitim kurumlarında hizmet vermek isteyen ve atanmayı bekleyen binlerce kişinin merakla beklediği MEB 2021 atama takvimi geçtiğimiz ay yayınlanmıştı. Buna göre; 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına dair başvuru süreci de başladı. 26 Mart tarihinde sona erecek olan süreçte ihtiyaç olan kadrolara alımların gerçekleştirileceği ifade edilirken vatandaşlar "MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitiyor?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. Sözleşmeli öğretmen atamaları başvuruları internet ortamından gerçekleştiriliyor.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu ile ilgili süreçte sona yaklaşıldı. MEB'in internet sitesinde 2021 yılı içerisinde gerçekleşecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınmaya başlandığı ifade edilirken öğretmen atamalarına ilişkin detaylar ise kılavuzda şöyle yer aldı;