Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları sona eriyor! 20 bin Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

Devlete bağlı eğitim kurumlarında hizmet vermek isteyen ve atanmayı bekleyen binlerce kişinin merakla beklediği MEB 2021 atama takvimi geçtiğimiz ay yayınlanmıştı. Buna göre; 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına dair başvuru süreci de başladı. 26 Mart tarihinde sona erecek olan süreçte ihtiyaç olan kadrolara alımların gerçekleştirileceği ifade edilirken vatandaşlar "MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitiyor?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. Sözleşmeli öğretmen atamaları başvuruları internet ortamından gerçekleştiriliyor.
ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu ile ilgili süreçte sona yaklaşıldı. MEB'in internet sitesinde 2021 yılı içerisinde gerçekleşecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınmaya başlandığı ifade edilirken öğretmen atamalarına ilişkin detaylar ise kılavuzda şöyle yer aldı;
ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI BAŞLADI!
MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınmaya başladı.
Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugünden itibaren 26 Mart'a kadar yapılabilecek.
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.
Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.
Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?
Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.
Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacın karşılanmadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nı ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'ndan birinin başarıyla tamamlamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecek.
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyecek.
Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecek.
Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.
Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.