Süt desteği, mazot, gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 Çiftçi destek ödemeleri sorgulama!

Süt desteği, mazot, gübre desteği ödeme tarihleri ile ilgili son günlerde epey sorgulama yapılıyor. Bunun sebebi ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen mazot ve gübre desteği hakkındaki destek ödemeleri olmuştu. Bakan Bekir Pakdemirli, T.C kimlik numarasına göre ekilen ürün türüne göre ödeneğin vatandaşların hesabına geçeceğini ifade etmişti. Buna göre; Süt desteği, mazot, gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2021 Çiftçi destek ödemeleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen süt desteği, mazot, gübre desteği ödemeleri ile ilgili tarihler merak ediliyor. Bakan Bekir Pakdemirli, T.C kimlik numarasına göre ekilen ürün türüne göre ödeneğin vatandaşların hesabına geçeceğini ifade etmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 Mart tarihini işaret etmiş ödemelerin kimlik numaralarına göre yapılacağı bilgisini verirken detaylar şöyle;
Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödenecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakanlık, Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacaklarını bildirdi. Tarım Bakanlığı, ödemeleri bu hafta içerisinde gerçekleştirecek. TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00'dan sonra yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"
Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin ödenmeye başlanacağını açıkladı.