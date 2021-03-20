Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Süt desteği, mazot, gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 Çiftçi destek ödemeleri sorgulama!
Giriş Tarihi: 20.3.2021 23:46

Süt desteği, mazot, ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 sorgulama!

Süt desteği, mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 Çiftçi destek ödemeleri sorgulama!

Tarım alanında çalışan çiftçiler süt desteği, mazot ödeme tarihleri sorgulamalarına başladı. Son olarak çiftçilere maddi açıdan destek amaçlı verilmesine karar verilen ödemelerle ilgili olarak süt desteği, mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. Mart ayının sonuna doğru ülkenin hemen hemen her ilinde çalışan emekçi vatandaşlar çiftçi desteği ödemeleri sorgulamalarına hız kazandırdı. Bakanlık tarafınca yapılan açıklamada; Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteği hesaplara aktaracağı bildirilmişti.

Süt desteği, mazot, ödeme tarihleri ile ilgili son günlerde epey sorgulama yapılıyor. Bunun sebebi ise tarafından verilen mazot ve gübre desteği hakkındaki destek ödemeleri olmuştu. Bakan , T.C kimlik numarasına göre ekilen ürün türüne göre ödeneğin vatandaşların hesabına geçeceğini ifade etmişti. Buna göre; Süt desteği, mazot, gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2021 sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

SÜT DESTEĞİ, MAZOT, GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen süt desteği, mazot, gübre desteği ödemeleri ile ilgili tarihler merak ediliyor. Bakan Bekir Pakdemirli, T.C kimlik numarasına göre ekilen ürün türüne göre ödeneğin vatandaşların hesabına geçeceğini ifade etmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 Mart tarihini işaret etmiş ödemelerin kimlik numaralarına göre yapılacağı bilgisini verirken detaylar şöyle;

Süt desteği, mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 Çiftçi destek ödemeleri sorgulama!

TC NUMARASINA GÖRE ÖDEME TARİHLERİ!

Mazot T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödenecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakanlık, Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacaklarını bildirdi. , ödemeleri bu hafta içerisinde gerçekleştirecek. TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00'dan sonra yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı 'nin açıklaması şu şekildedir: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"

Süt desteği, mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 Çiftçi destek ödemeleri sorgulama!

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILDI?

Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı , tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin ödenmeye başlanacağını açıkladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süt desteği, mazot, gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 Çiftçi destek ödemeleri sorgulama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA