Tartışmada havaya ateş edince yakalandılar! Zehir yuvalarını, üstlerinden çıkan faturalar ele verdi

İstanbul Polisi'ni harekete geçiren olay; 19 Mart Cuma günü Kağıthane'de meydana geldi. İddialara göre; araçla uyuşturucu madde satışı yapan A.T. ve M.C. tartışma yaşadı. İki uyuşturucu satıcısından biri havaya ateş etti. Duyarlı vatandaşların "Bir araçtan havaya ateş açtılar" ihbarı üzerine aracın peşine düşen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; aracı terk edilmiş halde buldu. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yakalanmamak için aracı terk ettikleri saptanan şüphelileri yakalamak için aracın çevresine pusu atarak gizlice beklemeye başladı. Bir süre sonra aracın yanına gelen iki şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde bir ruhsatsız tabanca, beş mermi, 15.42 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 270 lira nakit para ve faturalar bulundu.

ADRESİ FATURALARDAN TESPİT ETTİLER

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; şüphelilerin üzerinde bulunan faturalardan iz sürdü. Şüphelilerin; üzerine kayıtlı olmadıkları, uyuşturucu maddeleri sakladıkları ve kaldıkları adres faturalardan yola çıkılarak tespit edildi. Gürsel Mahallesi'nde bulunan adrese baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda bir ruhsatsız silah, altı mermi, satışa hazır halde 310 gram sentetik uyuşturucu Bonzai ve satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanılan çok sayıda küçük şeffaf poşet ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler ve silah koltuk minderlerinin altından çıktı. O anlar polis kameralarına yansıdı. Kullandıkları araç bağlanan şüpheliler Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.