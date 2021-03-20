THY çalışanı öğrencilere umut oldu

Sanatçıların ve yardım severlerin destekleriyle farklı illerdeki köy okullarında 4 kütüphane daha kurma çalışmaları devam ettiğini belirten Cafer Canşi "Köy Okulları Yardım Projesi'ni hayata geçirdiğimiz 2014 yılından bugüne kadar 150 binden fazla çocuğumuza yardım eli uzattık. Tek dileğimiz ve uğraşımız; gelecek için aydınlık, eğitimli, bilinçli ve sağlam değerler ile kuşanmış nesiller yetişmesine ve onların mutlu yarınlarına katkı sağlamak. Çocuklarımızın hem geleceklerine ışık hem de yaşamsal koşullarına benim de bir desteğim olsun diyorsan, lütfen sen de sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulun ve Minik Kalplere Dokun" dedi.

BAYRAĞIMIZI SADECE UÇAKLAR DEĞİL HER ÇALIŞANIMIZ TAŞIYOR

Canşi'nin hayata geçirdiği çalışmaları sosyal medya hesabından duyuran THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise "Bayrağımızı sadece uçaklarımız değil, her bir çalışma arkadaşımız da taşıyor. Türk Hava Yolları ailesinden Cafer Canşi Ağrı'da 9 köy okulu kütüphanesi açarak milletimiz için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Gelecek, o kütüphanelerde minik kardeşlerimizi bekliyor" diye konuştu.

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OKUL TAMİR EDİYOR, KIŞLIK İHTİYAÇLARI KARŞILIYORLAR

Tüm yardımlarını bağışçılarının desteğiyle gerçekleştiren ve altı yıldır faaliyetlerini sürdüren Köy Okulları Yardım Projesi Derneği ekibi bugüne kadar okulların, ailelerin ve çocukların birçok ihtiyacını giderdi. Cafer Canşi ve Özlem Bulutoğlu koordinatörlüğünde çalışmalarına devam eden derneğin sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı projelerle 3 bin 500 okula kırtasiye, bilgisayar, yazıcı malzeme desteği sağladı. Ayrıca bin 300 öğrenciye uzaktan eğitime katılabilmeleri için tablet, 150 binden fazla çocuğa ise bot-mont, 4 bin 00 öğrenci için çanta seti ve kırtasiye malzemesi ile 65 adet bisiklet hediye edildi. 28 köy okuluna kütüphane yaptırıldı. 15 okul, 2 anaokulu tadilatı gerçekleştirilirken 6 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ise gıda, kira ve giyim desteği sağlandı. Ekibin girişimleri soncu 65 SMA hastası çocuk ile 230 sağlık problemi olan çocuğa tedavi desteği sağlanırken 85 adet akülü sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.