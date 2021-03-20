Tokat’ta yine ihlal yine ceza!

Türkiye risk haritasında kırmızı renk ile çok yüksek riskli iller kategorisinden bir türlü ayrılamayan Tokat'ta, sokağa çıkma kısıtlaması, maske ve sosyal mesafe ihlalleri, Türkiye ile eş zamanlı Güven Huzur uygulamasına takıldı. Tokat Emniyeti, il merkezinde toplam 47 kişiye 40 bin 540 lira idari para cezası uyguladı

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"na Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplam 68 ekip, 339 personel katıldı. Uygulamalarda; bin 284 kişi sorgulanırken, 52 metruk bina, 312 araç kontrol edilerek 3 araç ve sürücüsüne toplamda 3 bin 470 TL idari para cezası verildi.

PROTEKNİK MADDE SATIŞ YERLERİ DE İNCELENDİ

Denetimlerde Proteknik madde satışı yapan işyerleri de mercek altındaydı. Bu kapsamda toplam 206 adet işyeri kontrol eden polis ekipleri 3 işyerine bin 221 lira idari işlem uygularken 251 adet meşale, 421 adet volkan, 63 adet sis bombası, 777 adet tel maytap, 12 adet füze, 462 adet havai fişek, 7 adet ramazan topu, 7 adet torpil muhafaza altına alındı.

YİNE KISITLAMA, MASKE, SOSYAL MESAFE İHLALİ

Türkiye risk haritasında kırmızı renk ile çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan Tokat'ta tedbirler kurallarını hiçe sayanlar da polisten yine kaçamadı. Tokat il merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişiye 6 bin 20 lira, Maske takmadığı tespit edilen 3 kişiye 2 bin 700 lira ve Sosyal mesafe kuralına uymayan 37 kişiye 31 bin 820 lira idari para cezası verildi. Ayrıca yine il merkezinde 1 işyeri covid-19 tedbirlerine uymamaktan geçici süreyle faaliyetten men edildi. Yapılan denetimlerde toplam 47 kişiye 40 bin 540 lira idari para cezası uygulandı.