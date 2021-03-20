Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Toprak altında ölüm kalım savaşı
Giriş Tarihi: 20.3.2021 13:22

Toprak altında ölüm kalım savaşı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Toprak altında ölüm kalım savaşı

Üsküdar’da bir bina inşaatının yapıldığı alanda toprak kayması meydana geldi. İnşaatta çalışan Mehmet Coşar göçük altında kaldı. Mehmet, iş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmalarının ardında kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Coşar’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Üsküdar'ın Bahçelievler Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde bulunan bir inşaat alanında saat 10.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Bu esnada toprak kaymasının yaşandığı yerde çalışmakta olan Mehmet Coşar isimli inşaat işçisi göçük altında kaldı. Mehmet'in toprak altında kaldığı gören iş arkadaşları durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmaların ardından vücudunun yarısı toprak altında kalan Coşar'ı kurtarmayı başardı. Coşar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"DURUMU İYİ"

Göçük altında kalan Coşar'ın arkadaşları "Çalışma sırasında bir anda göçük oluştu. Toprak altında kalan Mehmet'i itfaiye ekipleri ile beraber çalışarak kurtardı. Durumu iyi, biz de hastaneye gidiyoruz şimdi" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Toprak altında ölüm kalım savaşı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA