Toprak altında ölüm kalım savaşı

Üsküdar'ın Bahçelievler Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde bulunan bir inşaat alanında saat 10.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Bu esnada toprak kaymasının yaşandığı yerde çalışmakta olan Mehmet Coşar isimli inşaat işçisi göçük altında kaldı. Mehmet'in toprak altında kaldığı gören iş arkadaşları durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmaların ardından vücudunun yarısı toprak altında kalan Coşar'ı kurtarmayı başardı. Coşar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"DURUMU İYİ"

Göçük altında kalan Coşar'ın arkadaşları "Çalışma sırasında bir anda göçük oluştu. Toprak altında kalan Mehmet'i itfaiye ekipleri ile beraber çalışarak kurtardı. Durumu iyi, biz de hastaneye gidiyoruz şimdi" diye konuştu.