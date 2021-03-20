Trabzon ve Rize’de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Trabzon ve Rize'de düzenlenen silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Trabzon ve Rize'de silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 17 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.Aramalarda, 14 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 1 piyade tüfeği, 84 şarjör, 1063 fişek, kayıt cihazı, 17 senet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 800 lira ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve parça ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.