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Giriş Tarihi: 20.3.2021 11:43

’daki uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’daki uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

'da, polis ekiplerinin uyuşturucu madde satanlara yönelik düzenlediği “Andımız Var” isimli,operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Trabzon'da, polis ekiplerinin uyuşturucu madde satanlara yönelik düzenlediği "Andımız Var" isimli,operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

4 gün önce sabaha saatlerinde Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 4 adrese "Andımız Var" isimli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerinin şüphelilerin ikametlerine yaptığı baskında yapılan aramalarda, 708.23 gram bonzai, 9 adet uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin ve 20 gram esrar ile 1'i ruhsatsız 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan B.K., Ç.M., H.Ö. ve T.B.Y. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadelerin ardından tutuklama talebiyle Trabzon Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden B.K., Ç.M. ve H.Ö. uyuşturucu madde ticareti yapmak şüphesiyle tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na gönderildi. Diğer şüpheli T.B.Y. ise mahkeme tarafından adli kontrol tedbirleri getirilerek serbest bırakıldı.

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Trabzon’daki uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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