Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Trafikte terör estiren ABD plakalı araca ceza yazıldı
Giriş Tarihi: 20.3.2021 10:35

Trafikte terör estiren ABD plakalı araca ceza yazıldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Trafikte terör estiren ABD plakalı araca ceza yazıldı

’da seyir halinde denetim yapan sivil trafik polisleri makas atan Amerika plakalı sürücüye ceza yazdı. Siren tertibatı da bulunan bir araç sahibine 2 bin 822 lira ceza yazıldı.

İstanbul'da seyir halinde denetim yapan sivil trafik polisleri makas atan Amerika plakalı sürücüye ceza yazdı. Siren tertibatı da bulunan bir araç sahibine 2 bin 822 lira ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze bağlı Sivil ekiplerinin, makas atan araçlara yönelik seyir halinde yaptığı denetim esnasında, D-100 Güney yol Küçükçekmece Sefaköy mevkiinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren, bu sırada siren tertibatı da kullanan ABD plakalı araç takip edilerek güvenli bir bölgede durduruldu.

Irak uyruklu Sürücü Raıed Nazhet P. H. 'e ye 2918 sayılı K.T.K'nın 46/2G makas maddesi ihlalinden 1339 TL, 56/1C yakın takip maddesi ihlalinden 144 TL ve 26/2 Araçta siren tertibatı bulundurmak ve kullanmak maddesi ihlalinden 1339 TL olmak üzere, toplamda 2 bin 822 TL idari para cezası uygulanarak, araçtaki siren tertibatı söküldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trafikte terör estiren ABD plakalı araca ceza yazıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA