Trafikte terör estiren ABD plakalı araca ceza yazıldı

İstanbul'da seyir halinde denetim yapan sivil trafik polisleri makas atan Amerika plakalı sürücüye ceza yazdı. Siren tertibatı da bulunan bir araç sahibine 2 bin 822 lira ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze bağlı Sivil ekiplerinin, makas atan araçlara yönelik seyir halinde yaptığı denetim esnasında, D-100 Güney yol Küçükçekmece Sefaköy mevkiinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren, bu sırada siren tertibatı da kullanan ABD plakalı araç takip edilerek güvenli bir bölgede durduruldu.

Irak uyruklu Sürücü Raıed Nazhet P. H. 'e ye 2918 sayılı K.T.K'nın 46/2G makas maddesi ihlalinden 1339 TL, 56/1C yakın takip maddesi ihlalinden 144 TL ve 26/2 Araçta siren tertibatı bulundurmak ve kullanmak maddesi ihlalinden 1339 TL olmak üzere, toplamda 2 bin 822 TL idari para cezası uygulanarak, araçtaki siren tertibatı söküldü.