Koronavirüs risk haritası değişti mi, Türkiye'de riskli iller hangileri? 20 Mart 2021 Türkiye'nin il il renk kodları ve güncel koronavirüs risk haritası!

Türkiye koronavirüs risk haritası ile ilgili son gelişmeler milyonların gündemine geliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bu harita baz alınarak atılmaya başlamış ve iller; düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak gruplara ayrılmıştı. Tam bu noktada Türkiye koronavirüs risk haritası değişti mi, riskli iller hangileri, Türkiye koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. Güncel risk haritası Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden paylaşılıyor. İşte güncel risk haritası!
Risk haritası ile ilgili son gelişmeler her geçen gün merak ediliyor. Son olarak Kabine Toplantısı ardından ülke çapında normalleşme adımlarının atılacağı iller yayınlanan risk haritası ile düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller kırmızı renk kodları ile belirlenirken Türkiye koronavirüs risk haritası detayları şöyle;
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye risk haritasında; haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller "düşük", 11-35 arası "orta", 36-100 arası "yüksek", 100'ün üstündeki iller ise "çok yüksek" riskli' sayılıyor. Normalleşme ve kısıtlama kararları ise illerdeki vaka sayıları göz önüne alınarak uygulamaya geçiyor. Öte yandan iki haftada bir vaka sayılarına göre; bu tablonun güncelleneceği bildirilmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca risk haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında; ''İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün'' sözlerine yer verdi.
Bilindiği gibi en son 1 Mart'ta toplanan Kabine Toplantısında koronavirüs haritası üzerinden yeni tedbir kararları alındı. Yayınlanan Türkiye risk haritasında düşük, orta, yüksek risk ve çok yüksek risk grupları bulunuyor. İlerleyen haftalarda koronavirüs risk haritasının değişmesi beklentiler arasında yer alıyor.
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