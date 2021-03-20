Türkiye’nin güncel koronavirüs risk haritası açıklandı! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri ve koronavirüs risk haritası değişti mi?

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Giriş Tarihi: 21.3.2021 00:24 Son Güncelleme: 21.3.2021 00:27

Türkiye’nin güncel koronavirüs açıklandı! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri ve koronavirüs risk haritası değişti mi?

Türkiye koronavirüs risk haritası değişti mi, riskli iller hangileri? Türkiye'nin il il renk kodları ve güncel koronavirüs risk haritası

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye koronavirüs milyonları gündemine geldi. Son olarak alınan karar neticesinde iller risk gruplarına göre Düşük riskli iller; mavi, Orta riskli iller; Sarı, Yüksek riskli iller; Turuncu, Çok Yüksek riskli iller; Kırmızı renk kodlarına ayrılmış ve gözler değişti mi, riskli iller hangileri gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Bazı illerde hafta sonu yasakları tamamen kalkarken düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam ediyor. İşte tarafından hazırlanan son dakika gelişmeleri ve il il renk kodları…

Türkiye koronavirüs ile ilgili son gelişmeler milyonların gündemine geliyor. tarafından hazırlanan bu harita baz alınarak atılmaya başlamış ve iller; düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak gruplara ayrılmıştı. Tam bu noktada değişti mi, riskli iller hangileri, ile düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. Güncel risk haritası Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden paylaşılıyor. İşte güncel risk haritası!

TÜRKİYE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI DEĞİŞTİ Mİ?

Risk haritası ile ilgili son gelişmeler her geçen gün merak ediliyor. Son olarak Kabine Toplantısı ardından ülke çapında normalleşme adımlarının atılacağı iller yayınlanan risk haritası ile düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller kırmızı renk kodları ile belirlenirken detayları şöyle;

Türkiye koronavirüs risk haritası değişti mi, riskli iller hangileri? Türkiye'nin il il renk kodları ve güncel koronavirüs risk haritası

TÜRKİYE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

tarafından hazırlanan Türkiye risk haritasında; haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller "düşük", 11-35 arası "orta", 36-100 arası "yüksek", 100'ün üstündeki iller ise "çok yüksek" riskli' sayılıyor. Normalleşme ve kısıtlama kararları ise illerdeki vaka sayıları göz önüne alınarak uygulamaya geçiyor. Öte yandan iki haftada bir vaka sayılarına göre; bu tablonun güncelleneceği bildirilmişti.

13-19 MART KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca risk haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında; ''İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün'' sözlerine yer verdi.

Türkiye koronavirüs risk haritası değişti mi, riskli iller hangileri? Türkiye'nin il il renk kodları ve güncel koronavirüs risk haritası

EN SON KABİNE TOPLANTISI 1 MART'TAYDI

Bilindiği gibi en son 1 Mart'ta toplanan Kabine Toplantısında koronavirüs haritası üzerinden yeni tedbir kararları alındı. Yayınlanan Türkiye risk haritasında düşük, orta, yüksek risk ve çok yüksek bulunuyor. İlerleyen haftalarda koronavirüs risk haritasının değişmesi beklentiler arasında yer alıyor.

Türkiye koronavirüs risk haritası değişti mi, riskli iller hangileri? Türkiye'nin il il renk kodları ve güncel koronavirüs risk haritası

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya,Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

Türkiye koronavirüs risk haritası değişti mi, riskli iller hangileri? Türkiye'nin il il renk kodları ve güncel koronavirüs risk haritası

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik,Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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Türkiye’nin güncel koronavirüs risk haritası açıklandı! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri ve koronavirüs risk haritası değişti mi?
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