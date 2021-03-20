Türkiye’nin güncel koronavirüs risk haritası açıklandı! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri ve koronavirüs risk haritası değişti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye koronavirüs risk haritası milyonları gündemine geldi. Son olarak alınan karar neticesinde iller risk gruplarına göre Düşük riskli iller; mavi, Orta riskli iller; Sarı, Yüksek riskli iller; Turuncu, Çok Yüksek riskli iller; Kırmızı renk kodlarına ayrılmış ve gözler Türkiye koronavirüs risk haritası değişti mi, riskli iller hangileri gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Bazı illerde hafta sonu yasakları tamamen kalkarken düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye risk haritası son dakika gelişmeleri ve il il renk kodları…

Türkiye koronavirüs risk haritası ile ilgili son gelişmeler milyonların gündemine geliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bu harita baz alınarak atılmaya başlamış ve iller; düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak gruplara ayrılmıştı. Tam bu noktada Türkiye koronavirüs risk haritası değişti mi, riskli iller hangileri, Türkiye risk haritası ile düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. Güncel risk haritası Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden paylaşılıyor. İşte güncel risk haritası!

TÜRKİYE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI DEĞİŞTİ Mİ?

Risk haritası ile ilgili son gelişmeler her geçen gün merak ediliyor. Son olarak Kabine Toplantısı ardından ülke çapında normalleşme adımlarının atılacağı iller yayınlanan risk haritası ile düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller kırmızı renk kodları ile belirlenirken Türkiye koronavirüs risk haritası detayları şöyle;