Uçakta kalbi duran bebeği, doktor vekil kurtardı

Türk Hava Yolları'nın Bişkek-İstanbul seferini yapan yolcu uçağındaki ikiz bebeklerden biri kalp krizi geçirdi. Uçakta bulunan AK Parti Karaman Milletvekili Doktor Recep Şeker hemen bebeğe ilk müdahaleyi yaparak hayata döndürdü. Ankara'ya acil inen uçakta yaşananları gazetecilere anlatan Şeker, "Ankara'ya yarım saatlik bir mesafe vardı. Doktor olduğumu bilen hostesler kucağıma bir bebek getirdi. Baktım, bebek morarmış, solunum yok, kalp durmuş vaziyetteydi. Ondan sonra nefes borusunu açtık, kalp masajı, nefes yoluyla solunum derken bebek kendine geldi" dedi.