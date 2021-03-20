Üsküdar Belediye Başkanı paylaştı! İşte Nevmekan Selimiye’nin öncesi ve sonrası

Sultan 3. Selim tarafından (1800-1801) Selimiye Hamamı, Selimiye Kışlası ile beraber yapılmış, Nizam-ı Cedid askerlerinin kullanması için tahsis edilmişti. Üsküdar Belediyesi tarihi Selimiye Hamamı'nın restorasyonu yaptıktan sonra burayı Millet Kıraathanesi olarak açtı.

45 BİN KİTAP BULUNUYOR

Üsküdar Belediyesi tarafından ilçedeki Nevmekan isimli yapıların üçüncüsü olan Nevmekan Selimiye'de yaklaşık 25 bini dijital olmak üzere 45 bin kitap bulunuyor, tarihi yapı kütüphane olarak da hizmeti sunulmuş durumda.





"TARİH NASIL ŞAHA KALKTI, TEKRAR GÖRELİM İSTEDİM"



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından Nevmekan Selimiye hakkında bir paylaşım yaptı. Türkmen, "Nasıl başladı?", "Nasıl bitti?" diyerek öncesi ve sonrasını gösteren fotoğrafları takipçilerine sundu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün uğradım, her yaştan insanımızın olağanüstü ilgisini gördüm, çok mutlu oldum. Yenilerini yapma niyetimiz de varken, tarih nasıl şaha kalktı, tekrar görelim istedim; Nasıl başladı? / Nasıl bitti?" ifadelerini kullandı.