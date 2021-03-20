Üsküdar'da inşaatta toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Olay saat 10.30 sıralarında Üsküdar, Bahçelievler Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde bulunan bina inşaatında toprak kayması oldu. Mehmet Coşar isimli işçi toprak altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vücudunun bir bölümü toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.