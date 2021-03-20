Usta gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

Türk basınının duayen isimlerinden Seçkin Türesay koronavirüse yakalanarak Maltepe'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılmış, durumunun ağırlaşmasıyla da yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. 77 yaşındaki Türesay, Koronavirüs'e yenik düşerek 18 Mart Perşembe günü hayatını kaybetmişti. Usta gazeteci için bugün öğle saatlerinde Karacaahmet Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene başta Hürriyet Gazetesi eski başyazarı Oktay Ekşi olmak üzere yakınları ve çok sayıda sevenleri katıldı. Türesay'ın naaşı cenaze namazının hemen ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

HEM MESLEKTAŞIM HEM DE EN İYİ ARKADAŞIMDI"

Kızı Seçil Türesay, "Babam meslektaşım bir de en iyi arkadaşımdı. Ben hep arkadaşlarıma gazetelerde çalıştığım dönemlerde sevdiğim meslektaşımla buluştum derdim. Çok büyük bir kayıp ama bir şekilde de vadede dolduğunda yapacak çok da fazla bir şey olmuyor. Bundan sonraki yolculuğu inşallah huzurlu olur. Meslektaşı olduğum için de ayrı bir sevgisi vardı. Bundan sonra ihtiyacı olan tek şey dua" ifadelerini kullandı.

"MESLEĞİMİZİN YÜZ AKI OLAN BİRİSİYDİ"

Hürriyet Gazetesi eski başyazarı Oktay Ekşi "Sevgili Seçkin bizim mesleğimizin yüz akı olan mensuplarından biriydi. Kişiliği sağlam ve idealleri olan bir meslektaşımızdı. Dürüst bir insandı. Benim üzerimde çok olumlu izlenimler bırakan bir arkadaşımızdı. Meslektaşlarıma ve ailesine başsağlığı dileklerimi sunuyorum" diye konuştu.

Cenazeye gelen Vuslat Doğan Sabancı "Seçkin Beyle gençliğimde, ilk meslek hayatıma başladığımda tanıştım. Hep abi olarak gerçekten bana destek olan, yol gösteren çok önemli bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Kızgınlığı yoktu. Her şeye iyilikten bakardı, olumlu bakardı. İyilik dolu bir insandı. Mekanı cennet olsun" dedi.