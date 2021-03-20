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Giriş Tarihi: 20.3.2021 15:31

Vali Doğan Büyükelçisini kabul etti

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Vali Doğan Almanya Büyükelçisini kabul etti

Valisi Rahmi Doğan, Büyükelçisi Jürgen Schulz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, Büyükelçi Jürgen Schulz'u tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı inanışları ve etnik yapıları aynı çatı altında barış ve hoşgörü ile bir arada tutan kadim şehir Hatay'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Doğan'a nazik kabulü ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Antakya'nın Hristiyanlar için önemli ve değerli bir şehir olduğunu belirterek Hatay'da bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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Vali Doğan Almanya Büyükelçisini kabul etti
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