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Giriş Tarihi: 20.3.2021 13:53

'da PKK operasyonu

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van'da PKK operasyonu

'da PKK'ya yönelik gerçekleştiren operasyonda sözde gençlik yapılanması içinde yer alan 7 kişi gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, 20 Mart günü Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK Terör Örgütünün gençlik yapılanması olan sözde Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde faaliyet yürüten ve 21 Mart Nevruz kutlamalarında bazı mahallelerde sokak olaylarını tertip edebileceği veya bu olaylara katılabileceği yönünde bilgiler elde edilen 9 şahsa yönelik operasyon düzenledi.

8 ikamette yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. 2 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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Van'da PKK operasyonu
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