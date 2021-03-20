Viranşehir’in file sultanları finalde

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig grup maçlarını namaglup tamamlayan Viranşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Ankara Beştepe kapalı spor salonunda oynanan yarı final grup maçlarında grup ikincisi olarak Kadınlar Final Etabı'na yükseldi.

Başarı haberinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Final Etabı'na yükselen takımı tebrik etti.

Aynı başarıyı final maçlarında da beklediğini belirten Başkan Ekinci, spora verdikleri öneme vurgu yaparak, takıma Final Etabı maçlarında başarılar diledi.

Viranşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı Kulüp Başkanı Süleyman Çelik ise, maçtan sonra yaptığı açıklamada, mücadelelerinden dolayı teknik heyet ve sporcularını tebrik ederek, hedeflerinin 1.lige yükselmek olduğunu söyledi.

Desteklerinden dolayı Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'ye teşekkür eden Başkan Çelik, Kadınlar Final Etabı'na kalan takımına güvendiğini belirterek, final etabı maçlarından da alınlarının akıyla çıkıp 1.lige çıkacaklarına yürekten inandıklarını kaydetti. TVF 2. Lig Kadınlar Final Etabı, 26-28 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.