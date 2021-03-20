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Giriş Tarihi: 20.3.2021 11:56

Viranşehir’in file sultanları finalde

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’in file sultanları finalde

Viranşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Play-Off yarı final grubunu ikinci tamamlayarak, finallere çıkmaya hak kazandı. Viranşehir Kadın Voleybol takımının başarısı Viranşehir’de sevinçle karşılandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig grup maçlarını namaglup tamamlayan Viranşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Ankara Beştepe kapalı spor salonunda oynanan yarı final grup maçlarında grup ikincisi olarak Kadınlar Final Etabı'na yükseldi.

Başarı haberinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Final Etabı'na yükselen takımı tebrik etti.

Aynı başarıyı final maçlarında da beklediğini belirten Başkan Ekinci, spora verdikleri öneme vurgu yaparak, takıma Final Etabı maçlarında başarılar diledi.

Viranşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı Kulüp Başkanı Süleyman Çelik ise, maçtan sonra yaptığı açıklamada, mücadelelerinden dolayı teknik heyet ve sporcularını tebrik ederek, hedeflerinin 1.lige yükselmek olduğunu söyledi.

Desteklerinden dolayı Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'ye teşekkür eden Başkan Çelik, Kadınlar Final Etabı'na kalan takımına güvendiğini belirterek, final etabı maçlarından da alınlarının akıyla çıkıp 1.lige çıkacaklarına yürekten inandıklarını kaydetti. TVF 2. Lig Kadınlar Final Etabı, 26-28 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

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Viranşehir’in file sultanları finalde
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