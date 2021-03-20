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Giriş Tarihi: 20.3.2021 15:32

Yunusların başarısı ödüllendirildi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Yunusların başarısı ödüllendirildi

’ın ilçesinde Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan motorize Yunus ekiplerinin düzenlenen operasyonlarda gösterdiği başarı Emniyet Müdürü Nevzat Güneş tarafından takdir edildi.

İskenderun'un huzur ve güvenliği için gece gündüz mücadele eden Emniyet ekiplerinin çalışmaları, her alanda sonuç verdi. Halkın huzuru için görevlerinin başında bulunan motorize Yunus Polisleri özelikle uyuşturucu ve aranan şüphelilere karşı yaptıkları çalışmalarda gösterdikleri başarı takdir gördü.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, makamda bir araya geldiği ve başarılı çalışmalarını ödüllendirdiği motorize Yunus Polislerine önce teşekkür belgesi, ardından da hediye takdim etti.

İnsanların can ve mal güvenliğinin korunması gibi bir görevi yerine getiren polisliğin çok kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, "Yapacağınız her çalışma doğru olan insanlarımıza güven verecek, suçlulara da korku salacaktır" dedi.

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Yunusların başarısı ödüllendirildi
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