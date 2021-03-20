Yunusların başarısı ödüllendirildi

İskenderun'un huzur ve güvenliği için gece gündüz mücadele eden Emniyet ekiplerinin çalışmaları, her alanda sonuç verdi. Halkın huzuru için görevlerinin başında bulunan motorize Yunus Polisleri özelikle uyuşturucu ve aranan şüphelilere karşı yaptıkları çalışmalarda gösterdikleri başarı takdir gördü.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, makamda bir araya geldiği ve başarılı çalışmalarını ödüllendirdiği motorize Yunus Polislerine önce teşekkür belgesi, ardından da hediye takdim etti.

İnsanların can ve mal güvenliğinin korunması gibi bir görevi yerine getiren polisliğin çok kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, "Yapacağınız her çalışma doğru olan insanlarımıza güven verecek, suçlulara da korku salacaktır" dedi.