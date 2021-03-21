25 aracı çizip, maddi zarar veren iki çocuk yakalandı

Konya'da park halinde bulunan 25 aracı ellerindeki aletlerle çizerek zarar veren 11 yaşındaki M.E. ve 9 yaşındaki U.G. polis tarafından yakalandı.

Olay, iki gün önce saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesinde meydana geldi.

Bisikletle park halindeki otomobillerin yanına gelen iki çocuk, ellerindeki aletlerle araçları çizerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Sabah uyandıklarında durumu fark eden araç sahipleri, kamera görüntülerini incelediğinde 2 çocuğun gelerek otomobillerini çizdikleri görmesi üzerine polis merkezine giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, araçları çizen çocukların kimliklerini tespit etti. Araçları çizdiklerini kabul eden M.E. ve U.G. emniyete götürüldü. Her iki çocuk emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.