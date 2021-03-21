3 büyük kentte tehlikeli yükseliş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13- 19 Mart arasındaki illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı. Veriler İstanbul, İzmir ve Ankara'da tehlike çanlarının çaldığını gösterdi. Bakan Koca, tedbirler konusunda uyarıda bulunarak, "Virüsü yok sayamayız" dedi. Açıklanan haritaya göre üç büyük kentteki vaka sayılarındaki artış dikkat çekti. 51 ile 99 arasının yüksek risk, 100 ve üzerinin çok yüksek risk grubunda değerlendirildiği haritaya göre her 100 bin kişide İstanbul 251.12, Ankara 107.99 ve İzmir 111.41 ile çok yüksek risk grubunda yer aldı.Vaka sayısı en çok artan iller Samsun 508.97, Sinop 309.06, Giresun 356.35, Balıkesir 288.16,Tokat 248.72, Trabzon 246.95, Edirne 219.49, Yalova 275.31, Çanakkale 202.75, Konya 252.18, Aksaray 214.42 olurken; Uşak 19.49, Şanlıurfa 18.3, Mardin 17.8, Hakkâri 15.69 ve Şırnak 8.18 ile vaka sayısı en düşük iller olarak belirlendi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: "Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün. Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz."