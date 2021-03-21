96 bin personelle Kovid-19 denetimi

Türkiye genelinde Kovid-19 denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Dün de İçişleri Bakanlığı'nca, 81 ilde Kovid -19 tedbirleri kapsamında yemeiçme yerleri, toplu ulaşım araçları ve düğün-nikâh salonlarını kapsayan tematik denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek, lokal, şehir içi toplu ulaşım araçları, düğün, nikâh salonları, lunaparak ve tematik parklar denetlendi. 7 bin 474 yönetici personelin katılım sağladığı denetimlerde; 23 bin 478 ekipten oluşan 96 bin 69 personel görev yaptı. Gün boyu süren denetimlerde 111 bin 36 işyeri ve 39 bin 627 şehir içi toplu ulaşım aracı, 2 bin 617 düğün/nikâh salonu, 1694 lunapark ve tematik park kontrol edildi. Denetimlerde 645 işletme ve işyeri ile 3 bin 316 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Toplam 1127 işyeri/işletme ve kişi tedbirlere uyması konusunda uyarılırken, 2 bin 591 işletme/işyeri ve kişiye idari işlem uygulandı.Tedbirlere aykırı davranan işyerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 94 suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 56 araç faaliyetten men edilirken, 9 işyerine kapatma cezası uygulandı. 7 bin 474 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde; 23 bin 478 ekipten oluşan 96 bin 69 personel görev yaptı. ANKARA