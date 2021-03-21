Adliyede 3 günde 2 polis koronavirüsten öldü

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Adliye Karakolu'nda görevli polis memuru Bülent Duman (55) ile Kazım Savaş (55) koronavirüsten hayatlarını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Duman geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. Ancak tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Duman memleketi Aydın'da toprağa verildi. Savaş da meslektaşı gibi aynı günlerde koronavirüse yakalandı. Yoğun bakıma kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Savaş 19 Mart'ta hayatını kaybetti. Emekliliğine bir ay kaldığı öğrenilen Savaş'ın cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi.