Alınan tedbirler sayesinde Kırıkkale'de vaka sayıları düşüşe geçti

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer koronavirüs vaka sayılarında yüzde 15'lik bir düşüş yaşandığını bildirdi.

Vali Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Yayınlanan haritaya göre vaka sayımızda bir önceki haftaya göre yüzde 15 oranında azalışımız var. Duyarlılık gösteren her bir vatandaşımıza şükranlarımızı sunarız." dedi.

Bu azalma eğiliminin büyük önem arz ettiğini ancak alınan tedbirlere kesinlikle uyulmaya devam edilmesi gerektiğini hatırlatan Sezer, şunları söyledi:

"Evet 1000 kişilik salgın ekibimizle her gün denetimdeyiz. Her gün vaka çıkan hane ve çevresine mesaj gönderip uyarıyoruz, aynı zamanda bilgilendirme ziyaretlerine başladık. Filyasyon ekiplerimiz, insan üstü bir gayretle hane hane geziyorlar. Belediyemiz, Polisimiz, jandarmamız, vefa destek ekiplerimiz, meslek odalarımız sahadalar. Bu tedbirlerden de öte asıl önemli olanın, her bir hemşehrimizin önce kendi tedbirini alması çevresindekini uyarması; ev, akraba, eş dost ziyaretlerini ertelemesidir."

Sezer, hedeflerinin mavi bir harita ve hiçbir vatandaşın da canının yanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.