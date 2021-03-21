Alkollü sürücü arkadaşını ölüme götürdü! 9 yılla yargılanacak

Alkollü halde arkadaşını da motosiklete alarak hız yapan genç kaza yaptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü hayatta kalırken arkadaşı hayatını kaybetti. Savcılık, alkollü halde hız yapan ve arkadaşının ölümüne neden olan genç hakkında emsal bir dava açtı.

Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul'da yaşandı. 32 yaşındaki A.A. ve 27 yaşındaki E.Ö., akşam saatinde buluşup birlikte vakit geçirdiler. Alkol alan ikili sabaha karşı 03.00 sularında motosiklete binerek gezintiye çıktı. Alkollü olan A.A., hız yapmaya başladı ve bir anda hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı.

ARKADAŞI YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın sonucu savrulan iki gençten E.Ö.'nin kafatasında kırıklar oluştu. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan genç, 4 gün boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gördü. 4. günün sonunda E.Ö., yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan A.A. hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

ALKOLLÜ OLSA BİLE BİLİNÇLİ İŞLENMİŞ BİR SUÇ

Savcı, MOBESE kayıtlarının incelenmesinde A.A.'nın alkollü olmasına rağmen İstanbul'da trafiğin az olduğu saatte bilinçli olarak hız yaptığını, hava koşullarına aldırmadığını tespit etti. Kaza günü yapılan alkol testinde genç adamın 224 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

HAPSİ İSTEİYOR

Yürütülen soruşturma sonunda savcı, arkadaşını ölüme götüren A.A., hakkında 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan dava açtı. Gencin 9 yıla kadar hapsi isteniyor. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.