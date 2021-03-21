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Giriş Tarihi: 22.3.2021 00:16

'da kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

İHA
Antalya'da kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

'da, cezaevinden izinli çıkan B.D. (52), boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Olayda kurşunların hedefi olan eş ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden kadının durumunun ağır olduğu bildirildi

Antalya'daki kan donduran olay, saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.B. idaresindeki 07 HAM 27 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan R.D. isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki eşi B.D. (52), aracıyla motosikleti takibe aldı.

TABANCAYLA EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Motosikleti bir süre takip eden B.D., tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi R.D. ve motosiklet sürücüsü H.B. yaralanırken, B.D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla R.D.'yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.'yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden R.D.'nin durumunun kritik olduğu, H.B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan B.D. yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.



CEZAEVİNDEN İZİNLİ AYRILMIŞ

Diğer yandan B.D.'nin yaklaşık 4 yıldır cezaevinde olduğu ve bir süredir Kovid-19 nedeniyle izinli olarak dışarıda bulunduğu belirtildi.

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Antalya'da kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
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