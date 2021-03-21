Antalya'da kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

TABANCAYLA EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Motosikleti bir süre takip eden B.D., tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi R.D. ve motosiklet sürücüsü H.B. yaralanırken, B.D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla R.D.'yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.'yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü.